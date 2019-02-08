...SNOW WILL BECOME LOCALLY HEAVY TONIGHT FOLLOWED BY STRONG
NORTH WINDS ON SATURDAY...
.AREAS OF SNOW WILL CONTINUE AND BECOME HEAVIER TONIGHT. THE
HEAVIEST SNOW TONIGHT INTO SATURDAY WILL FALL OVER CENTRAL
WASHINGTON WHERE 8 TO 12 INCHES WILL BE POSSIBLE AROUND WENATCHEE,
CHELAN, AND VANTAGE. GUSTY NORTH WINDS ON SATURDAY WILL LIKELY
CREATE AREAS OF BLOWING AND DRIFTING SNOW. SOME ROADS MAY BECOME
IMPASSABLE DUE TO DRIFTING SNOW IN CENTRAL AND NORTH CENTRAL
WASHINGTON ON SATURDAY. LOCALIZED BLIZZARD CONDITIONS WILL BE
POSSIBLE ON THE WATERVILLE PLATEAU AND THE COLUMBIA BASIN.
...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 4 AM PST
SUNDAY...
* WHAT...SNOW. ADDITIONAL SNOW ACCUMULATIONS OF 2 TO 4 INCHES.
WINDS GUSTING 40 TO 50 MPH.
* WHERE...COEUR D'ALENE, POST FALLS, HAYDEN, WORLEY, SPOKANE,
CHENEY, DAVENPORT, AND ROCKFORD.
* WHEN...UNTIL 4 AM PST SUNDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS TODAY
AND TONIGHT. THE SNOW THAT FALLS TODAY AND TONIGHT WILL BLOW
ON SATURDAY. BLOWING SNOW WILL HAVE THE POTENTIAL TO PRODUCE
POOR VISIBILITY AND SNOW DRIFTS ON THE WEST PLAINS, THE
RATHDRUM PRAIRIE, AND AROUND POST FALLS ON SATURDAY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER WEATHER ADVISORY FOR SNOW MEANS PERIODS OF SNOW WILL
CAUSE PRIMARILY TRAVEL DIFFICULTIES. EXPECT SNOW COVERED ROADS
AND LIMITED VISIBILITIES, AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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