Gonzaga University and Priority Spokane partner to offer free K-12 tutoring services

SPOKANE COUNTY, Wash. - Gonzaga University and Priority Spokane are partnering together to provide free tutoring and educational support for K-12 students in Spokane County. 

Gonzaga and Priority Spokane said they have partnered together due to the academic struggles K-12 students face in the pandemic. 

Parents are asked to sign up for one-hour sessions 24 hours in advance online here

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