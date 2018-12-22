...LIGHT TO MODERATE SNOW TONIGHT INTO SUNDAY...
.LIGHT TO MODERATE SNOW FALLING SATURDAY NIGHT AND SUNDAY
MORNING WILL LEAD TO SLICK TRAVEL CONDITIONS. LOWLAND
TEMPERATURES WILL WARM SUNDAY AFTERNOON AND SHOULD RESULT
IN IMPROVING TRAVEL CONDITIONS. SNOW SHOWERS ARE EXPECTED
TO PERSIST ON THE MOUNTAIN PASSES INTO SUNDAY NIGHT.
...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 11 PM THIS EVENING TO
NOON PST SUNDAY...
* WHAT...SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 1 TO 2 INCHES
WITH LOCALLY UP TO 3 INCHES EXPECTED.
* WHERE...SANDPOINT, BONNERS FERRY, PRIEST RIVER, EASTPORT,
SCHWEITZER MOUNTAIN ROAD, COEUR D'ALENE, POST FALLS, HAYDEN,
WORLEY, MOSCOW, PLUMMER, POTLATCH, GENESEE, PULLMAN, COLFAX,
ROSALIA, OAKESDALE, TEKOA, UNIONTOWN, SPOKANE, CHENEY,
DAVENPORT, ROCKFORD, COLVILLE, NORTHPORT, DEER PARK, CHEWELAH,
NEWPORT, KETTLE FALLS, SPRINGDALE-HUNTERS ROAD, ORIN-RICE
ROAD, AND FLOWERY TRAIL ROAD.
* WHEN...FROM 11 PM THIS EVENING TO NOON PST SUNDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...SNOW COVERED ROADS ARE EXPECTED SUNDAY
MORNING BUT WARMER TEMPERATURES IN THE AFTERNOON SHOULD RESULT
IN IMPROVING CONDITIONS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER WEATHER ADVISORY FOR SNOW MEANS PERIODS OF SNOW WILL
CAUSE PRIMARILY TRAVEL DIFFICULTIES. EXPECT SNOW COVERED ROADS
AND LIMITED VISIBILITIES, AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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