A busy weekend of holiday travel ahead! A beautiful start to our Saturday with sunshine and dry conditions, but snow is quickly approaching the Inland Northwest as we move through the evening. If you have traveling to do today, do it sooner than later!

A winter weather advisory goes into effect today at 4pm through Sunday at 4pm. Expecting 1-3"of snow for the valley and up to 8" for the mountain locations. Most of the snow will fall overnight but it doesn't stop there, an active weather pattern of both rain and snow will continue through Christmas!

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