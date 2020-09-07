Wind-driven fire threatening structures near I-90 in Grant County

The Bonner County Sheriff's Office is telling people to prepare to evacuate due to a fire in the area. 

The fire is near Hunter Road, Bumpy Way, Bullwinkle Drive. 

Residents who need to prepare to leave include Blanchard residents, Bullwinkle Drive, Adams Alley, Flying Geese Way, Stone Road Cutoff and Stone road. 

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