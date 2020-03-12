...MODERATE TO HEAVY SNOW AND BLOWING SNOW FRIDAY INTO
SATURDAY...
.A LATE WINTER STORM WILL DELIVER SNOW ACROSS THE REGION FRIDAY
INTO SATURDAY AND AN ARCTIC FRONT BRINGING BLUSTERY NORTHERLY
WINDS FRIDAY NIGHT. SNOW WILL BEGIN TO ACCUMULATE ACROSS NORTH-
CENTRAL WASHINGTON AS EARLY AS FRIDAY MORNING. SNOW WILL THEN PICK
UP IN INTENSITY BY FRIDAY EVENING AS IT PUSHES FURTHER EAST INTO
IDAHO BY FRIDAY NIGHT. THE COMBINATION OF STRONG NORTHERLY WINDS
AND FRESH SNOW WILL RESULT IN POOR VISIBILITY AT TIMES DOWN THE
OKANOGAN VALLEY AND THE PURCELL TRENCH. WINDS WILL SPREAD OUT
ACROSS THE BASIN WITH BLOWING AND DRIFTING SNOW LIKELY TO IMPACT
TRAVEL, INCLUDING THE EVENING COMMUTE ON FRIDAY.
...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 5 PM FRIDAY TO 11 AM
PDT SATURDAY...
* WHAT...SNOW AND BLOWING SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS
OF 1 TO 3 INCHES. WINDS GUSTING AS HIGH AS 45 MPH.
* WHERE...COEUR D'ALENE, POST FALLS, HAYDEN, WORLEY, MOSES LAKE,
EPHRATA, OTHELLO, QUINCY, RITZVILLE, GRAND COULEE, ODESSA,
WILBUR, COULEE CITY, DOWNTOWN SPOKANE, SPOKANE VALLEY, AIRWAY
HEIGHTS, CHENEY, DAVENPORT, ROCKFORD, AND FAIRFIELD.
* WHEN...FROM 5 PM FRIDAY TO 11 AM PDT SATURDAY.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. AREAS OF BLOWING
SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. THE HAZARDOUS
CONDITIONS COULD IMPACT THE EVENING COMMUTE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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