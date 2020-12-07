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GRANT COUNTY, Wash. - The Grant County Sheriff's Office is closing their officer starting Tuesday after four members of the corrections division tested positive for COVID-19. 

According to GCSO, those who were in close contact with the positive cases have been notified. 

There are no reported cases with inmates. 

The public can still reach the GCSO's office at 509-754-2011.  

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