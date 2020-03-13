Avista Truck

SPOAKNE, Wash. - Spokane-based Avista Utilities has announced that it will refrain from disconnecting utility customers in Washington, Oregon and Idaho during the COVID-19 pandemic.

In a release posted on Avista's website, the company said, "this is a challenging and unprecedented situation for our customers, employees and communities, and we’re prepared to adapt as needed and provide support."

In addition to suspending utility disconnects, the company is also "elevating our response protocol and taking swift action to continue to mitigate the health and safety risk of the coronavirus on employees, customers and contractors."

Starting on Wednesday, March 18, all Avista offices will be closed to the public. Employees who are not "critical to providing safe and reliable electric and natural gas service or essential business support services" will have to work remotely or stay home.

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