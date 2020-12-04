City of Pullman hosts annual food drive on Saturday

PULLMAN, Wash. - The City of Pullman is hosting their annual "Palouse Cares" food drive on Saturday, but it will look a little different. 

According to a Facebook post by the City of Pullman, they usually collect food donations by going door-to-door. This year, they have a drop off location at Zeppoz. 

People can donate food at Zeppoz from 9:00 a.m. to 3:00 p.m. 

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