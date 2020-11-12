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SPOKANE, Wash. - Between Wednesday and Thursday, Spokane County has seen 376 confirmed cases of COVID-19 with one death. There are 75 people currently hospitalized due to the virus. 

On Veterans day, there was 160 confirmed cases with 216 cases being confirmed on Thursday. That brings the total number of COVID cases in Spokane to 11,897 with 221 total deaths. 

The numbers are reported daily from the Spokane Regional Health District

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