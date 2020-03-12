Mulan

Disney has postpone the release of several movies, including "Mulan" amid continuing concerns surrounding the COVID-19 pandemic.

NBC News reports the studio has also removed "The New Mutants" and Antlers" from its slate. All three films have been delayed indefinitely while Disney looks at alternate release dates. 

However, Disney's "Black Widow" is still expected to hit theaters from May 1. 

"Mulan" is the latest high-profile movie to postpone its release date as Hollywood deals with the coronavirus pandemic. Universal pushed "Fast 9" back a year, Paramount indefinitely postponed "A Quiet Place 2," and James Bond entry "No Time to Die" was delayed from April until November. 

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