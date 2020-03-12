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SPOKANE, Wash. - Gonzaga University has announced that it will be extending its spring break an extra week with classes likely to resume online after March 23. 

According to an email sent to faculty on Thursday, March 12, faculty have been instructed that the university "needs to be fully prepared to deliver classes online by March 23."

"We are committed to making sure our students complete their course work this academic year, understanding there is more work to do, and decisions to be finalized within a rapidly changing environment," the email said. 

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