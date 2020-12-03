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Megan Lewis KFBB/KHBB News Director

GRANT COUNTY, Wash. -- The Grant County Health District (GCH) has reported 18 new deaths due to COVID-19 over the course of two days. 

The GCH reported 8 deaths on Wednesday from residents living in long-term care facilities across the county. The GCH added an additional 10 deaths on Thursday, bringing the total to 18 over the two day span. 

Of the 10 deaths on Thursday, seven were from long-term care facilities and all 10 had underlying health conditions. 

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