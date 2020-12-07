Idaho State Correctional Institution

BOISE, Idaho - According to the Idaho Department of Corrections (IDOC), a 63-year-old inmate at the Idaho State Correctional Institution has died after contracting COVID-19. 

IDOC said the man was transferred to the hospital on November 18 and died Monday morning. 

This is the sixth incarcerated person under the IDOC who has died after testing positive for COVID-19. 

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