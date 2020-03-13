Mead School District

MEAD, Wash. - On the heels of new recommendations from the Spokane Regional Health District, the Mead School District has announced the cancellation of all extracurricular sports and school-related activities until further notice. 

According to an email sent on Friday, March 13, staff were informed of the announcement and instructed that Superintendent Shawn Woodward would be providing a more comprehensive update on COVID-19 later in the day. 

In a press conference Friday, the Spokane Regional Health District recommended the cancellation or postponement of any events or gatherings of 250 people or more for at least 30 days. 

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