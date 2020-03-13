...MODERATE TO HEAVY SNOW AND BLOWING SNOW FRIDAY INTO SATURDAY...
.A STRONG LATE WINTER STORM WILL BRING SNOW, BITING NORTH WINDS,
RAPIDLY FALLING TEMPERATURES, AND LOCALIZED AREAS OF BLOWING SNOW
TO THE IDAHO PANHANDLE AS WELL AS CENTRAL AND EASTERN WASHINGTON.
SNOW WILL DEVELOP OVER CENTRAL WASHINGTON FRIDAY MORNING AND
SPREAD INTO EASTERN WASHINGTON AND NORTH IDAHO BY THE AFTERNOON
AND EVENING. WINDS WILL INCREASE SHARPLY FRIDAY EVENING AND BLOW
HARD THROUGH SATURDAY MORNING. SATURDAY AND SUNDAY WILL FEEL MORE
LIKE A JANUARY DAY WITH THE POTENTIAL FOR RECORD LOW TEMPERATURES
SUNDAY MORNING.
...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 5 PM THIS
AFTERNOON TO 11 AM PDT SATURDAY...
* WHAT...SNOW AND BLOWING SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW
ACCUMULATIONS OF 1 TO 3 INCHES. WINDS GUSTING AS HIGH AS 45
MPH.
* WHERE...COEUR D'ALENE, POST FALLS, HAYDEN, WORLEY, MOSES LAKE,
EPHRATA, OTHELLO, QUINCY, RITZVILLE, GRAND COULEE, ODESSA,
WILBUR, COULEE CITY, DOWNTOWN SPOKANE, SPOKANE VALLEY, AIRWAY
HEIGHTS, CHENEY, DAVENPORT, ROCKFORD, AND FAIRFIELD.
* WHEN...FROM 5 PM FRIDAY TO 11 AM PDT SATURDAY.
* IMPACTS...WINTER DRIVING CONDITIONS ARE EXPECTED FRIDAY NIGHT
INTO SATURDAY MORNING. RAPIDLY FALLING TEMPERATURES COMBINED
WITH FALLING SNOW WILL LIKELY PRODUCE SNOWY OR ICY ROADS.
* ADDITIONAL DETAILS...THE HIGHWAY 95 CORRIDOR FROM SANDPOINT TO
POST FALLS FREQUENTLY EXPERIENCES STRONG WIND GUSTS OUT OF THE
NORTH WITH STORMS SIMILAR TO THIS ONE. THE RITZVILLE, SPRAGUE,
DAVENPORT, AND ROCKFORD AREAS CAN BLOW HARD WITH THIS TYPE OF
STORM AS WELL. LOOK FOR WINDY CONDITIONS TO BEGIN FRIDAY EVENING
AND BLOW HARD THROUGH SATURDAY MORNING WITH GUSTS OF 40 TO 45
MPH COMMON.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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...WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 11 PM THIS EVENING TO
8 AM PDT SATURDAY...
* WHAT...NORTHEAST WINDS 20 TO 30 MPH WITH GUSTS UP TO 45 MPH
EXPECTED.
* WHERE...IN WASHINGTON, UPPER COLUMBIA BASIN AND SPOKANE AREA.
IN IDAHO, COEUR D'ALENE AREA.
* WHEN...FROM 11 PM THIS EVENING TO 8 AM PDT SATURDAY.
* IMPACTS...GUSTY WINDS COULD BLOW AROUND UNSECURED OBJECTS. TREE
LIMBS COULD BE BLOWN DOWN AND A FEW POWER OUTAGES MAY RESULT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
USE EXTRA CAUTION WHEN DRIVING, ESPECIALLY IF OPERATING A HIGH
PROFILE VEHICLE. SECURE OUTDOOR OBJECTS.
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