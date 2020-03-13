Coronavirus

The Washington State Department of Health has updated the number of confirmed cases of COVID-19 and deaths associated with it. 

As of Friday, March 13, there are 568 confirmed cases of coronavirus in the state, with 37 deaths associated with it. 

The Department of Health is continuing to urge people to practice good health habits to prevent the spread of the virus. Staying home while sick, covering coughs and sneezes with a tissue, washing hands with soap and water and cleaning frequently-used surfaces and objects are all habits they're promoting. 

Symptoms of coronavirus primarily include fever, cough and shortness of breath and typically appear two to 14 days after exposure. 

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