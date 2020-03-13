Coronavirus

QUINCY, Wash. - Grant County public health officials have confirmed that a second person has tested positive for COVID-19 in the county.

According to the Grant County Health District, the second individual is a Quincy man in his 60s who has been linked to the first patient from Quincy. The second patient is currently in isolation and has not experienced severe illness.

Additionally, a third person not linked to the other two cases is under public health observation as a "probable" case in South Grant County.

Grant County Public Health officials said the patient is a man in his 40s who traveled outside of the country before falling ill. The patient is currently in the hospital. 

Public health district officials are working to identify and call each person who had contact with the two new cases to ensure proper quarantines are in place.

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