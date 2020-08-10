...WINDY WITH LOW HUMIDITY ON TUESDAY...
A DRY COLD FRONT WILL INCREASE WINDS ACROSS EASTERN WASHINGTON
TUESDAY AFTERNOON AND EVENING. THE COMBINATION OF WINDY
CONDITIONS, LOW HUMIDITY LEVELS AND DRY VEGETATION MAY LEAD TO
EXTREME FIRE BEHAVIOR FOR ANY NEW OR EXISTING FIRES.
...RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 2 PM TO 10 PM PDT TUESDAY FOR
WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR MUCH OF EASTERN WASHINGTON...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN SPOKANE HAS ISSUED A RED FLAG
WARNING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY, WHICH IS IN EFFECT
FROM 2 PM TO 10 PM PDT TUESDAY. THE FIRE WEATHER WATCH IS NO
LONGER IN EFFECT.
* AFFECTED AREA: FIRE WEATHER ZONE 673 EAST WASHINGTON NORTHERN
COLUMBIA BASIN (ZONE 673), FIRE WEATHER ZONE 674 EAST
WASHINGTON PALOUSE AND SPOKANE AREA (ZONE 674), FIRE WEATHER
ZONE 676 EAST WASHINGTON SOUTH CENTRAL CASCADE VALLEYS (ZONE
676), FIRE WEATHER ZONE 677 EAST WASHINGTON CENTRAL CASCADE
VALLEYS (ZONE 677) AND FIRE WEATHER ZONE 684 EAST WASHINGTON
OKANOGAN/METHOW VALLEYS (ZONE 684).
* WINDS: WEST 10 TO 20 MPH WITH GUSTS 30 TO 35 MPH.
* RELATIVE HUMIDITIES: 9 TO 20 PERCENT.
* IMPACTS: THE COMBINATION OF LOW HUMIDITY LEVELS AND WINDY
CONDTIONS COULD LEAD TO RAPID FIRE DEVELOPMENT AND SPREAD.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A RED FLAG WARNING MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS
ARE EITHER OCCURRING NOW....OR WILL SHORTLY. A COMBINATION OF
STRONG WINDS...LOW RELATIVE HUMIDITY...AND WARM TEMPERATURES CAN
CONTRIBUTE TO EXTREME FIRE BEHAVIOR.
&&
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.