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The Spokane Regional Health District is reporting 210 new cases of COVID-19 since Friday. 

The Health District does not release new case numbers during the weekend. 

There were 118 cases on Saturday, 56 on Sunday and 36 new cases reported Monday. 

The increase brings Spokane County's case number to 4,557 and 85 deaths.  

49 people are currently hospitalized. 

SRHD is reporting 56.6 percent of people diagnosed have recovered. 

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