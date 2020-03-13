Spokane Public Library Northtown
Spokane Public Library

SPOKANE, Wash. - All Spokane Public Library locations will be closing to the public for at least a month.

Effective Saturday, March 14 at 6 p.m., Spokane Public Library will close all locations to the public, with the closures expected to remain in effect until at least April 13.

"We will continually monitor the situation and the impact on our facilities beyond the 30-day timeline," Spokane Public Library said in a release. "We have made this decision based on developing best practice and have not taken the decision lightly."

All physical library material due dates will be extended to Monday, April 13. Book drops will be closed.

"We have made this decision in the best interest for the health of staff, the community, and flattening the curve," SPL said.

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