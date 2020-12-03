...AIR STAGNATION ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM PST
TUESDAY...
* WHAT...AN EXTENDED PERIOD OF STAGNANT AIR, WITH LIGHT WINDS
AND LITTLE VERTICAL MIXING, IS EXPECTED.
* WHERE...SPOKANE AREA, IDAHO PANHANDLE, NORTHEAST MOUNTAINS,
OKANOGAN HIGHLANDS, WENATCHEE AREA, EAST SLOPES NORTHERN
CASCADES, OKANOGAN VALLEY AND WATERVILLE PLATEAU.
* WHEN...UNTIL 10 AM PST TUESDAY.
* IMPACTS...PERIODS OF AIR STAGNATION CAN LEAD TO THE BUILDUP OF
POLLUTANTS NEAR THE SURFACE. THIS CAN BE HARMFUL TO THOSE
SENSITIVE TO AIR POLLUTION INCLUDING PEOPLE WITH LUNG AND
HEART PROBLEMS, PEOPLE WITH DIABETES, CHILDREN, AND THE
ELDERLY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF POSSIBLE, REDUCE OR ELIMINATE ACTIVITIES THAT CONTRIBUTE TO
AIR POLLUTION, SUCH AS OUTDOOR BURNING, AND THE USE OF
RESIDENTIAL WOOD BURNING DEVICES. REDUCE VEHICLE TRIPS AND
VEHICLE IDLING AS MUCH AS POSSIBLE. CHECK WITH LOCAL AGENCIES FOR
POSSIBLE RESTRICTION IN YOUR AREA.
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