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SPOKANE, Wash. -- Spokane Regional Health District reports 312 new positive COVID-19 cases on Thursday with five new deaths. 

Of the five deaths reported, two were people in their 80's and three in their 90's. The new cases also bring the positive rate up to 13%, indicating that the virus is spreading even with a rise in testing rates. 

Spokane now has a total of 18,070 cases and 275 deaths. There are currently 92 people hospitalized. 

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