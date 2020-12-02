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SPOKANE, Wash. -- Spokane Regional Health District reports 275 new positive COVID-19 cases and three new deaths on Wednesday. 

The county has now confirmed the total positive cases at 17,780 with 270 total deaths. There are currently 94 people hospitalized due to the virus. 

Of the three new deaths, two people were in their 80's and one person was in their 70's. 

State health officials are anticipating a spike in COVID-19 cases coming from the Thanksgiving holiday. 

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