Spokane Veterans Home

SPOKANE, Wash. - A staff member at the Spokane Veterans Home is positive for COVID-19. 

According to the Washington State Department of Veterans Affairs, the staff member is isolating at home. 

As a precaution, residents will be tested every week until 14 days have passed since the last positive result.  

In addition to the proactive testing, the Veterans Home will continue conducting enhanced surveillance, including 4-hour symptom and temperature checks, for all residents for the next 14 days. 

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