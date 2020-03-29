...WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 11 AM TO 7 PM PDT MONDAY...
* WHAT...SOUTHWEST WINDS 20 TO 30 MPH WITH GUSTS UP TO 45 MPH
EXPECTED.
* WHERE...IN WASHINGTON, LOWER GARFIELD AND ASOTIN COUNTIES,
WASHINGTON PALOUSE AND SPOKANE AREA. IN IDAHO, IDAHO PALOUSE.
* WHEN...FROM 11 AM TO 7 PM PDT MONDAY.
* IMPACTS...GUSTY WINDS COULD BLOW AROUND UNSECURED OBJECTS.
TREE LIMBS COULD BE BLOWN DOWN AND A FEW POWER OUTAGES MAY
RESULT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
USE EXTRA CAUTION WHEN DRIVING, ESPECIALLY IF OPERATING A HIGH
PROFILE VEHICLE. SECURE OUTDOOR OBJECTS.
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