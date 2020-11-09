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Washington State Department of Health called for an urgent media briefing to take place on Tuesday to address the "accelerated COVID-19 transmission" happening across the state. 

"Time is running out to reverse course and flatten the curve. Join us for this important update on Tuesday afternoon and help us get the message out that people must act now to stop the spread from getting worse" said the report from the dept. of health. 

The meeting is set to take place at 2:30 PM via Zoom call. 

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