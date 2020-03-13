Washington State Patrol
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SPOKANE, Wash. - The Washington State Patrol says its headquarters in Spokane and satellite offices in Ritzville, Colfax and Colville are closed to the public until further notice.

"This is to ensure our staff remains healthy and is able to serve the community," WSP District 4 Public Information Officer Jeff Sevigney said in a tweet.

Administrative services can still be reached at 509-227-6566. Sevigney also directed the public to other services on the WSP website.

"Thank you for your cooperation and we will advise when the office reopens in the future," Sevigney wrote.

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