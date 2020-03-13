One person in Yakima County being tested for Coronavirus

RENTON, Wash. - Staff with the Washington Interscholastic Activities Association have been informed that a worker who was at the 3A, 4A tournament in Tacoma has tested positive for COVID-19. 

According to a release from WIAA, they were informed of the tournament worker's diagnosis on Friday, March 13. However, because the person became symptomatic after the tournament, the situation has been deemed low-risk for those involved in the event.

The person is said to have first showed symptoms on March 9 and health officials have determined that the earliest the individual may have been diagnosed is Saturday, March 7. The tournament began on Wednesday, March 4.

In an abundance of caution, the Tacoma-Pierce County Health Department has recommended the WIAA notify those people that may have been in close contact with the person to self-monitor for symptoms of cornavirus of the course of the next eight days. 

At this time, the WIAA has not been notified of any other people involved in the tournament showing symptoms of the virus. 

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