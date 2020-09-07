...WINDY AND DRY TODAY...
.WINDS WILL CONTINUE TO BLOW HARD THROUGH EARLY EVENING, BUT
SHOULD DECREASE SIGNIFICANTLY BETWEEN 2000 AND 2200 PDT. RELATIVE
HUMIDITY RECOVERY WILL BE POOR OVER MOST OF WASHINGTON TONIGHT AND
FAIR ACROSS THE IDAHO PANHANDLE AND FAR NORTHEAST WASHINGTON.
OVERNIGHT LOWS WILL BE QUITE CHILLY OVER THE IDAHO PANHANDLE AND
THE EASTERN THIRD OF WASHINGTON WITH MANY LOCATIONS DROPPING INTO
THE 30S.
...RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM PDT THIS EVENING
FOR WIND AND LOW HUMIDITY FOR OKANOGAN VALLEY INTO THE WATERVILLE
PLATEAU...COLUMBIA BASIN... CASCADE VALLEYS...SPOKANE AND PALOUSE
AREAS...
* AFFECTED AREA: FIRE WEATHER ZONE 673 EAST WASHINGTON NORTHERN
COLUMBIA BASIN (ZONE 673), FIRE WEATHER ZONE 674 EAST
WASHINGTON PALOUSE AND SPOKANE AREA (ZONE 674), FIRE WEATHER
ZONE 676 EAST WASHINGTON SOUTH CENTRAL CASCADE VALLEYS (ZONE
676), FIRE WEATHER ZONE 677 EAST WASHINGTON CENTRAL CASCADE
VALLEYS (ZONE 677) AND FIRE WEATHER ZONE 684 EAST WASHINGTON
OKANOGAN/METHOW VALLEYS (ZONE 684).
* WINDS: NORTHEAST 20 TO 25 MPH WITH GUSTS UP TO 40 MPH. WIND
DECREASING QUICKLY BETWEEN 2000 PDT AND 2200 PDT TO NORTHEAST 5
TO 10 MPH.
* RELATIVE HUMIDITIES: 6 TO 13 PERCENT IN THE VALLEYS AND 13 TO
19 PERCENT OVER THE HIGHER TERRAIN.
* IMPACTS: RAPID FIRE SPREAD OF ANY NEW OR ONGOING FIRES WILL BE
POSSIBLE. HEED BURN BAN RESTRICTIONS. OUTDOOR BURNING IS NOT
RECOMMENDED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A RED FLAG WARNING MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS
ARE EITHER OCCURRING NOW....OR WILL SHORTLY. A COMBINATION OF
STRONG WINDS...LOW RELATIVE HUMIDITY...AND WARM TEMPERATURES CAN
CONTRIBUTE TO EXTREME FIRE BEHAVIOR.
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