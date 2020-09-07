IMG_1805.JPG

CREDIT: Chris Kosty

PRIEST LAKE, Idaho - A storm Monday morning caused some big waves and knocked down large trees, damaging buildings and vehicles. 

Chris Kosty says he was in the water trying to save their boat in Cape Horn Bay when he heard a large crack. He turned around in time to see a large tree come crashing down on top of a cabin. 

The storm also did damage to the Indian Creek Campground. It knocked down power lines and trees fell onto vehicles. 

PHOTOS: Storm damages Indian Creek Campground

1 of 3

Tags