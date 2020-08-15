Level 1 evacuations issued for homes east of Dixie

A fire is burning outside of Walla Walla near the town of Dixie. 

According to Walla Walla Emergency Management, level one evacuations are in place for homes on Lewis Peak Road, from Mud Creek Road up and over to Seaman Road. The evacuations will remain in place throughout the night. 

Walla Walla Emergency Management said the fire is burning in three canyons and crews are working to keep the fire within those canyons. 

A wildland strike team is on the scene helping fight the fire. 

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