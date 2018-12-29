...INCREASING WINDS LATE THIS AFTERNOON AND EVENING...
.WINDS WILL INCREASE ALONG AND AHEAD OF A COLD FRONT LATE THIS
AFTERNOON AND EVENING. SUSTAINED WINDS WILL INCREASE TO 20 TO
35 MPH ACROSS THE UPPER COLUMBIA BASIN, WEST PLAINS, PALOUSE, AND
THE POMEROY AREA. WIND GUSTS OF 40-45 MPH ARE EXPECTED WITH
ISOLATED GUSTS TO 50 MPH POSSIBLE.
...WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT PST TONIGHT...
* WINDS...SOUTHWEST 25 TO 35 MPH WITH GUSTS UP TO 45 MPH.
* TIMING...WINDS WILL INCREASE LATE THIS AFTERNOON AND CONTINUE
INTO THE EVENING.
* IMPACTS...TRAVEL MAY BE DIFFICULT FOR HIGH PROFILE VEHICLES.
LOOSE OBJECTS MAY BECOME AIRBORNE. SCATTERED POWER OUTAGES ARE
POSSIBLE FROM TREE BRANCHES INTO POWER LINES.
* LOCATIONS...MOSCOW, PLUMMER, POTLATCH, GENESEE, PULLMAN,
COLFAX, ROSALIA, LA CROSSE, OAKESDALE, TEKOA, UNIONTOWN,
POMEROY, RITZVILLE, GRAND COULEE, ODESSA, WILBUR, SPOKANE,
CHENEY, DAVENPORT, AND ROCKFORD.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WIND ADVISORY MEANS THAT WINDS OF 35 MPH ARE EXPECTED. WINDS
THIS STRONG CAN MAKE DRIVING DIFFICULT...ESPECIALLY FOR HIGH
PROFILE VEHICLES. USE EXTRA CAUTION.
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