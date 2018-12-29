Animal cages

SAN DIEGO - Starting on Jan. 1, California will become the first state to ban the retail sale of cats, dogs and rabbits. 

A new state law means retail pet stores can only sell dogs, cats and rabbits that have come from a rescue organization. The law was adopted in an effort to crack down on breeding mills.

Stores will face a fine of $500 if animals are sold that have not come from a rescue. 

The American Society for the Prevention of Cruelty to Animals and the Humane Society were both supporters of the legislation. 

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