High winds cause massive pine tree to fall on Missoula home

...A LONG PERIOD OF LIGHT SNOW FOR THE NEXT 24 HOURS...
.A SERIES OF WINTER STORM SYSTEMS WILL IMPACT THE INLAND NORTHWEST
FOR THE REST OF TODAY AND INTO MONDAY MORNING. ONE STORM WILL
PROVIDE FURTHER LIGHT SNOW ACCUMULATIONS TODAY OVER THE PALOUSE
AND IDAHO PANHANDLE BEFORE ANOTHER SHOT OF SIGNIFICANT
ACCUMULATING SNOW ARRIVES TONIGHT AND INTO EARLY TOMORROW. NORTH
OF INTERSTATE 90 A QUICK MOVING BUT POTENT STORM SYSTEM WILL
SPREAD MODERATE AMOUNTS OF SNOW ACROSS THE NORTHERN COLUMBIA BASIN
AND MOUNTAINS NORTH AND EAST OF THE BASIN TONIGHT AND INTO MONDAY
MORNING, WITH THSI STORM PROVIDING ANOTHER ROUND OF ACCUMULATING
SNOW FOR THE PALOUSE AND IDAHO PANHANDLE.
...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 10 PM THIS EVENING TO
10 AM PST MONDAY...
* WHAT...SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 2 TO 4
INCHES EXPECTED.
* WHERE...COEUR D'ALENE, POST FALLS, HAYDEN, WORLEY, SPOKANE,
CHENEY, DAVENPORT, AND ROCKFORD.
* WHEN...FROM 10 PM THIS EVENING TO 10 AM PST MONDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. THE
HAZARDOUS CONDITIONS COULD IMPACT THE MORNING COMMUTE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER WEATHER ADVISORY FOR SNOW MEANS PERIODS OF SNOW WILL
CAUSE PRIMARILY TRAVEL DIFFICULTIES. EXPECT SNOW COVERED ROADS
AND LIMITED VISIBILITIES, AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
&&