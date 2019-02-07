...SIGNIFICANT SNOW AND BLOWING SNOW EVENT FRIDAY NIGHT INTO
SATURDAY NIGHT...
.BANDS OF MODERATE TO HEAVY SNOW ARE EXPECTED FRIDAY NIGHT INTO
SATURDAY. SNOW WILL BE FOLLOWED BY INCREASING NORTH OR NORTHEAST
WINDS SATURDAY INTO SATURDAY NIGHT. BLOWING AND DRIFTING SNOW WILL
HAVE THE POTENTIAL TO REDUCE VISIBILITIES AND CAUSE SOME ROADS TO
BECOME IMPASSABLE.
...WINTER STORM WATCH IN EFFECT FROM FRIDAY EVENING THROUGH LATE
SATURDAY NIGHT...
* WHAT...HEAVY SNOW POSSIBLE. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 3 TO 5
INCHES POSSIBLE. WINDS COULD GUST AS HIGH AS 45 MPH.
* WHERE...SANDPOINT, BONNERS FERRY, PRIEST RIVER, EASTPORT,
SCHWEITZER MOUNTAIN ROAD, COEUR D'ALENE, POST FALLS, HAYDEN,
WORLEY, RITZVILLE, GRAND COULEE, ODESSA, WILBUR, COULEE CITY,
SPOKANE, CHENEY, DAVENPORT, ROCKFORD, COLVILLE, NORTHPORT,
DEER PARK, CHEWELAH, NEWPORT, KETTLE FALLS, SPRINGDALE-HUNTERS
ROAD, ORIN-RICE ROAD, AND FLOWERY TRAIL ROAD.
* WHEN...LIGHT TO MODERATE SNOW FROM FRIDAY EVENING THROUGH
SATURDAY. BLOWING SNOW AND WIND GUSTS TO 45 MPH SATURDAY AND
SATURDAY NIGHT.
* ADDITIONAL DETAILS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. PATCHY
BLOWING SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. THE COLD
WIND CHILLS AS LOW AS 25 BELOW ZERO COULD CAUSE FROSTBITE ON
EXPOSED SKIN IN AS LITTLE AS 30 MINUTES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER STORM WATCH MEANS THERE IS POTENTIAL FOR SIGNIFICANT
SNOW AND BLOWING SNOW THAT MAY IMPACT TRAVEL. CONTINUE TO MONITOR
THE LATEST FORECASTS.
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