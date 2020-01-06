...MODERATE TO HEAVY SNOW TODAY AND TONIGHT FOR THE CASCADES...
NORTHEAST WASHINGTON...BLUE MOUNTAINS...AND THE IDAHO PANHANDLE...
.A STORM SYSTEM WILL ARRIVE THIS MORNING WITH SNOW EXPANDING INTO
MANY AREAS OF EASTERN WASHINGTON AND NORTH IDAHO. MODERATE TO
HEAVY SNOW ACCUMULATIONS ARE EXPECTED AND WILL LIKELY IMPACT
MORNING TRAVEL ACROSS THE LOW ELEVATIONS. SNOW WILL TRANSITION TO
RAIN FOR THE PALOUSE AND SPOKANE - COEUR D ALENE AREAS BY THIS
AFTERNOON.
...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM PST THIS
MORNING...
* WHAT...SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 1 TO 3
INCHES. LOCAL AMOUNTS AROUND 4 INCHES POSSIBLE ALONG AND EAST
OF THE HIGHWAY 195 CORRIDOR BETWEEN PULLMAN AND ROCKFORD.
* WHERE...PULLMAN, COLFAX, ROSALIA, OAKESDALE, TEKOA, UNIONTOWN,
DOWNTOWN SPOKANE, SPOKANE VALLEY, AIRWAY HEIGHTS, CHENEY,
DAVENPORT, ROCKFORD, AND FAIRFIELD.
* WHEN...FROM 5 AM TO 10 AM PST MONDAY.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. THE HAZARDOUS
CONDITIONS COULD IMPACT THE MORNING COMMUTE.
* ADDITIONAL DETAILS...AREAS OF BLACK ICE WILL BE POSSIBLE BEFORE
SNOW DEVELOPS. SNOW ON TOP OF BLACK ICE MAY LEAD TO VERY SLICK
CONDITIONS FOR THE MONDAY MORNING COMMUTE, ESPECIALLY ALONG
UNTREATED ROADWAYS. VALLEY SNOW IS EXPECTED TO CHANGE TO RAIN
LATE THIS MORNING OR MIDDAY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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