Leslie Lowe

1-3" inches of snow expected in the Spokane/CDA metro area this morning, before we transition to rain showers and warmer temperatures by this afternoon. Winds remain breezy, with gust to 25 mph.

A series of storms will continue to deliver valley rain (or mix) and heavy mountain snow through the next several days. Temperatures remain in the mid 40's Tuesday and then start to drop back down into the 30's by the end of the week, with potential valley snow again on Friday.

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