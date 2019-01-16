Active weather returning to Spokane area

...WINTRY PRECIPITATION RETURNING TONIGHT INTO THURSDAY MORNING...
.SNOW AND POCKETS OF FREEZING RAIN ARE EXPECTED TO DEVELOP LATE
TONIGHT ACROSS PORTIONS OF EASTERN WASHINGTON AND NORTH IDAHO AND CONTINUE
THROUGH EARLY THURSDAY AFTERNOON.
...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM MIDNIGHT TONIGHT TO
1 PM PST THURSDAY...
* WHAT...MIXED PRECIPITATION EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF
UP TO ONE INCH AND ICE ACCUMULATIONS AROUND 0.05 AND LOCALLY UP
TO A TENTH OF AN INCH.
* WHERE...COEUR D'ALENE, POST FALLS, HAYDEN, WORLEY, MOSES LAKE,
EPHRATA, QUINCY, RITZVILLE, GRAND COULEE, ODESSA, WILBUR,
COULEE CITY, SPOKANE, CHENEY, DAVENPORT, AND ROCKFORD.
* WHEN...FROM MIDNIGHT TONIGHT TO 1 PM PST THURSDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. THE
HAZARDOUS CONDITIONS COULD IMPACT THE MORNING COMMUTE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER WEATHER ADVISORY MEANS THAT PERIODS OF SNOW, SLEET OR
FREEZING RAIN WILL CAUSE TRAVEL DIFFICULTIES. EXPECT SLIPPERY
ROADS AND LIMITED VISIBILITIES, AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
&&