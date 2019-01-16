Active weather returning to Spokane area
Libby Keller

SPOKANE, Wash. - Active weather is returning to the Spokane area late Wednesday and in to early Thursday. 

Wintery weather returning to Spokane area

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According to the National Weather Service, a wintery mix of rain and snow is possible in the lowlands.

Slick roads can be expected, especially for the Thursday morning commute.

Be sure to be prepared to take things slow if you plan to be out on the roads.

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