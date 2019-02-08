security
Bridgette Larsen

There was an added security presence at West Valley High School Friday, after a reported threat was made.

West Valley audio file

The school sent out an alert to parents, saying threatening graffiti was found on a bathroom wall. The message went on to say that if parents chose not to send their child to school Friday, that they needed to call the office and get them excused.

So far no other information about this threat is available.

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