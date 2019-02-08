Airway Heights Police looked for armed suspect who robbed coffee stand

Courtesy of the Airway Heights Police Department

AIRWAY HEIGHTS, Wash. - The Airway Heights Police Department is asking for the public's help identifying an armed suspect who robbed a coffee stand.

According to the police department, the suspect robbed the Devil's Brew Coffee stand on Highway 2 at gunpoint at about 2:25 p.m. Friday.

He possibly had a getaway car waiting near the intersection of 12th Avenue and West Street and left eastbound on 12th Avenue.

Police are asking that you call 911 if you have any information.

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