Airway Heights Police looking for help identifying theft suspect

Airway Heights Police Department are asking for help identity a suspect involved in a theft at Walmart. 

According to police, the suspect broke into Walmart's locked call phone case and stole three phones. 

If you have any information you are asked to contact Officer Bachman at (509) 244-3707 or dbachman@cawh.org and reference case #2020-84000112.

Tags