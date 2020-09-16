Inslee and apples

BREAKING: Apples Gov. Inslee brought to Malden had apple maggot larvae, according Douglas County.

Full Statement: 

Apples Gov. Inslee gifted to Malden tested positive for apple maggot larvae
On September 12, 2020 Governor Inslee visited Bridgeport to survey the damage from the Pearl Hill Fire. With him he also brought honey crisp apples grown at the Governor’s Mansion in Olympia, some of which he also gifted to the town of Malden and a retirement home in Omak during his visits in the days prior. Unfortunately, we learned today that the apples that were delivered to Omak have tested positive for apple maggot larvae. Thurston County is currently an Apple Maggot quarantine area but Douglas County is not.
 
We are desperately seeking the help of all Bridgeport and Douglas County residents or anyone who may have any information to help us locate the apples that were brought to Bridgeport. We know that they were left at the Foursquare Church shortly after 11 am, but they have not been seen since and we have been unable to find a contact with knowledge of their location. There is reason to believe that they may have been dumped in a local orchard or transported with other, non-contaminated apples from the area. Included are photos of the apples from Omak that were tested for reference.
 
Apple Maggots are an incredibly serious pest and could have dire consequences for the orchardists of Douglas County if we are unable to find the infected apples and mitigate the effects immediately. Douglas County orchardists, regulators, and processors have worked tireless to ensure that our area stays free of apple maggots and this event could have serious implications for the region. It is of the utmost importance these apples are safely disposed of immediately.
If you have any information about the location of the tainted apples, please contact Will Carpenter, Chelan-Douglas Horticultural Pest and Disease Board Director: 509.667.6677, Will.Carpenter@co.chelan.wa.us.

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