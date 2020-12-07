Avista Truck
FILE (KHQ)

On Tuesday, December 15, Avista customers in Sprague, Washington will experience a planned power outage. 

According to Avista, it will take place between 2:00 a.m. and 4:00 a.m. and will affect 480 people. 

The planned outage is required as Avista crews conduct routine maintenance to their Sprague substation.

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