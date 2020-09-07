Tree limbs fall on power lines near Francis and Cannon due to high winds

SPOKANE, Wash - High winds are causing power outages around the region.

Avista Utilities says that crews are mobilizing and assessing all reports of outages. 

Because of the hot dry weather, Avista is operating it what it calls "dry land mode". During dry weather conditions, crews physically patrol an outage area before the line is re-energized to make sure there is no danger of a fire starting. 

When it comes to how long it takes to restore power, each situation is different. 

However, once crews learn what caused the damage, Avista's online outage map is updated with the estimated restoration time. 

Avista said if there is a downed power line, you should always assume it is live and stay far away. Customers can call 1-800-227-9187 if they see a downed power line.

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