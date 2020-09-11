PHOTOS: Babbs Road Fire destroys town of Malden

Courtesy Whitman County Sheriff's Office

UPDATE: SEPT. 11 AT 7:30 A.M.

The Babb Road Fire that destroyed Malden is burning nearly 17,000 acres and is still considered 0% contained. 

Fire officials said Malden and Pine City residents can return to their properties to assess damage, but to use caution when doing so. 

Crews are still actively working in the area.

UPDATE: SEPT 9. AT 9:00 P.M.

The Babb Road Fire is burning 17,781 acres and is 0% contained. 

According to Incident Commander Bob Gear, 91 homes, eight commercial buildings and 90 other structures were destroyed. 

Another three homes were also damaged. 

The cause of the fire is under investigation. 

PHOTOS: Babb Road Fire destroys town of Malden

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PREVIOUS COVERAGE:

State Fire Mobilization has been ordered for the Babb Road Fire that is burning northwest of Rosalia. 

According to Washington State Patrol, the Babb Road Fire is burning in grass, trees, and some structures. 

This fire is estimated at 2,500 acres and growing. It is threatening homes and level two and three evacuations are in effect.

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