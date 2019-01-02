...SNOW AND LOCALIZED FREEZING RAIN TONIGHT AND THURSDAY...
.A PACIFIC STORM SYSTEM WILL BRING HEAVY SNOW TO THE CASCADES,
THE NORTHEAST WASHINGTON MOUNTAINS, AND THE IDAHO PANHANDLE
MOUNTAINS TONIGHT THROUGH THURSDAY NIGHT. HEAVY SNOW WILL BE
LIMITED TO THE HIGHER MOUNTAINS. IN ADDITION AREAS OF FREEZING
RAIN WILL BE POSSIBLE FOR THE CASCADE VALLEYS AND THE NORTHEAST
MOUNTAIN VALLEYS.
...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 4 AM TO 10 AM PST
THURSDAY...
* WHAT...MIXED PRECIPITATION EXPECTED. ICE ACCUMULATIONS OF A
LIGHT GLAZE EXPECTED.
* WHERE...COEUR D'ALENE, POST FALLS, HAYDEN, WORLEY, SPOKANE,
CHENEY, DAVENPORT, AND ROCKFORD.
* WHEN...FROM 4 AM TO 10 AM PST THURSDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...A GLAZE OF ICE EARLY IN THE MORNING WILL
LIKELY CAUSE UNTREATED ROADS TO BE SLICK AND TREACHEROUS. THE
HAZARDOUS CONDITIONS COULD IMPACT THE MORNING COMMUTE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER WEATHER ADVISORY MEANS THAT PERIODS OF SNOW, SLEET OR
FREEZING RAIN WILL CAUSE TRAVEL DIFFICULTIES. EXPECT SLIPPERY
ROADS AND LIMITED VISIBILITIES, AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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