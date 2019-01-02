Number of people who finish Bloomsday race falls again

Early bird registration is now open for the 43rd annual Lilac Bloomsday Run. 

You can sign up to run here

Organizers say anyone who registers by February 10th will have a chance to win either an Apple iPhone Xs, Google Pixel 2XL or Samsung Galaxy Note 9, courtesy of the Lilac Bloomsday Association. (winner gets his or her choice).

 The 43rd Bloomsday will be Sunday, May 5, 2019. 

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