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OROVILLE, Wash. - The body of 28-year-old Reinaldo Beltran was found Friday after he went missing on December 2. 

According to the Okanogan County Sheriff's Office, Beltran was found in a swampy area on the east side of Oroville. 

Coroners are working to determine the cause of death. 

Beltran was reported missing on December 2 after he was not heard from since November 24. 

The Okanogan County Sheriff's Office asks anyone with information to contact detectives. 

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