Caught on Camera: Brazen suspect steals tip jar from Spokane bakery

...WINTER WEATHER RETURNS TO THE REGION ...
.A MOIST AND COOL STORM SYSTEM WILL TRANSIT THE REGION TONIGHT
INTO WEDNESDAY, WITH THE HEAVIEST PRECIPITATION TONIGHT. MANY
LOCATIONS ACROSS EASTERN WASHINGTON AND NORTHERN IDAHO WILL SEE
MODERATE TO HEAVY SNOW ACCUMULATIONS WITH THIS STORM.
...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 4 AM PST
WEDNESDAY...
* WHAT...SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 2 TO 5 INCHES
EXPECTED WITH HIGHEST AMOUNTS NEAR IDAHO. WINDS GUSTING AS HIGH
AS 30 MPH ON THE PALOUSE.
* WHERE...PULLMAN, COLFAX, ROSALIA, LA CROSSE, OAKESDALE, TEKOA,
UNIONTOWN, SPOKANE, CHENEY, DAVENPORT, AND ROCKFORD.
* WHEN...FROM 2 PM THIS AFTERNOON TO 4 AM PST WEDNESDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT. THE
HAZARDOUS CONDITIONS WILL IMPACT THE WEDNESDAY MORNING COMMUTE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER WEATHER ADVISORY MEANS THAT PERIODS OF SNOW, SLEET OR
FREEZING RAIN WILL CAUSE TRAVEL DIFFICULTIES. EXPECT SLIPPERY
ROADS AND LIMITED VISIBILITIES, AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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