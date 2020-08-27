...WINDY WITH LOW HUMIDITY SATURDAY...
A DRY COLD FRONT WILL INCREASE WINDS ACROSS EASTERN WASHINGTON
SATURDAY AFTERNOON AND EVENING. THE COMBINATION OF WINDY
CONDITIONS, LOW HUMIDITY LEVELS, AND DRY VEGETATION MAY LEAD TO
RAPID FIRE SPREAD FOR ANY NEW OR EXISTING FIRES.
...FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM SATURDAY AFTERNOON THROUGH
SATURDAY EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR THE LOWER
ELEVATIONS OF EASTERN WASHINGTON
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN SPOKANE HAS ISSUED A FIRE WEATHER
WATCH FOR WIND AND LOW HUMIDITY, WHICH IS IN EFFECT FROM SATURDAY
AFTERNOON THROUGH SATURDAY EVENING.
* AFFECTED AREA: FIRE WEATHER ZONE 673 EAST WASHINGTON NORTHERN
COLUMBIA BASIN (ZONE 673), FIRE WEATHER ZONE 674 EAST
WASHINGTON PALOUSE AND SPOKANE AREA (ZONE 674), FIRE WEATHER
ZONE 676 EAST WASHINGTON SOUTH CENTRAL CASCADE VALLEYS (ZONE
676), FIRE WEATHER ZONE 677 EAST WASHINGTON CENTRAL CASCADE
VALLEYS (ZONE 677) AND FIRE WEATHER ZONE 684 EAST WASHINGTON
OKANOGAN/METHOW VALLEYS (ZONE 684).
* WINDS: WEST 15 TO 25 MPH WITH GUSTS UP TO 40 MPH.
* TIMING: SATURDAY AFTERNOON AND EVENING
* RELATIVE HUMIDITIES: 15 TO 20 PERCENT.
* TEMPERATURES: MID 80S.
* IMPACTS: DRY AND WINDY CONDITIONS WILL CREATE THE POTENTIAL FOR
RAPID FIRE SPREAD FOR ANY NEW OR EXISTING FIRES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FIRE WEATHER WATCH MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS
ARE FORECAST TO OCCUR. LISTEN FOR LATER FORECASTS AND POSSIBLE
RED FLAG WARNINGS.
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