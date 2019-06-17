City of Spokane Installs Seasonal Speed Limit Signs Around City Parks

Courtesy Photo: City of Spokane on Twitter

Summer break has officially kicked off for students across the region. The City of Spokane has installed new season 20 mph speed limit signs at nine parks across the city.

The parks include:

A.M. Cannon Park

Audubon Park

Chief Gary Park

Comstock Park

Hays Park

Lincoln Park

Mission Park

Shadle Park

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