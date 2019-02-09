City of Spokane Valley initiates full city plow

SPOKANE VALLEY, Wash. - The city of Spokane Valley has initiated a full city plow.

According to the City of Spokane Valley - Municipal Government, there are 642 lane miles to plow and it will take about 48 hours to complete. 

Click here to visit the valley's interactive plow map to track the status.

Tags

KHQ Local News Web Producer

Recommended for you