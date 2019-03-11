Clearwater County Shop Fire

CLEARWATER COUNTY, Idaho - Sunday morning, a Clearwater County couple awoke to their shop ablaze.

According to a release from the Sheriff's Office, the couple called for help after waking up and seeing the structure on their Elk River property on fire.

No one was injured, but firefighters say the exterior wall of the home was burned and the shop itself is a total loss. 

The cause of the fire remains under investigation.

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