Parking meters

COEUR d'ALENE, Idaho - The Coeur d'Alene City Council has voted to change parking fees in downtown, which includes the 2-hour free parking at McEuen Park.

Parking will now start at $1 per hour at McEuen Park and $3 per hour at Independence Point.

Three council members voted against the measure because they said it was breaking promises.

"I am OK with all the fee increases except for parking, and I would like to remind Council that when McEuen Park was put in, one of the promises we made to the public was that there would be free boat Dan Gookin said.

However, Mayor Steve Widmyer broke the tie and voted in favor of the changes.

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