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COEUR D'ALENE- A North Idaho woman plead guilty Tuesday to wire fraud and filing a false tax return. 

Sentencing for 63-year-old Sue Ann Larson is set for May 28 before Senior U.S. District Judge Edward J. Lodge.

Court documents state that Larson was a long time bookkeeper for a custom cabinet business in Coeur d'Alene. Over five years, Larson initiated wire transfers from a business account to her personal accounts then created false entries in the business ledgers. 

Larson admitted to embezzling at least $697,252.

Wire fraud is punishable up to 20 years in prison with a fine up to $250,000 and a term of supervised release of up to three years. 

Filing false tax returns is punishable up to three years in prison with a fine up to $100,000 and a term of supervised release of one year. 

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