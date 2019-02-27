Commemoration ceremony held at the 9/11 Memorial in New York City marks 26 years since the 1993 World Trade Center bombing

NEW YORK, NY - A commemoration ceremony was held at the 9/11 Memorial Tuesday marking 26 years since the World Trade Center bombing.

A bell tolling marked the moment a truck bomb exploded in an underground garage in 1993.

Six people died that day including one woman who was pregnant.

More than 1,000 people were injured.

Victims' families were on hand at Tuesday's ceremony reading aloud the names of their loved ones.

Six suspects were convicted and imprisoned for the bombing.

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