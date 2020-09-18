...AIR QUALITY ALERT HAS BEEN EXTENDED THROUGH 10 AM PDT SATURDAY...
AN AIR QUALITY ALERT HAS BEEN ISSUED BY THE FOLLOWING AGENCIES:
WASHINGTON DEPARTMENT OF ECOLOGY
SPOKANE REGIONAL CLEAN AIR AGENCY
REGION WIDE SMOKE WILL CONTINUE THROUGH THE REST OF THE WEEK AS AN
EXTENSIVE AREA OF SMOKE FROM WESTERN US WILDFIRES CONTINUES TO IMPACT
THE REGION. AN APPROACHING WEATHER SYSTEM LOOKS TO BRING IMPROVEMENTS
BY SATURDAY.
AIR QUALITY ACROSS THE REGION COULD VARY FROM MODERATE TO HAZARDOUS.
POLLUTANTS IN SMOKE CAN CAUSE BURNING EYES...RUNNY NOSE...AGGRAVATE
HEART AND LUNG DISEASES...AND AGGRAVATE OTHER SERIOUS HEALTH
PROBLEMS. LIMIT OUTDOOR ACTIVITIES AND KEEP CHILDREN INDOORS IF IT
IS SMOKY. PLEASE FOLLOW MEDICAL ADVICE IF YOU HAVE A HEART OR LUNG
CONDITION.
FOR ADDITIONAL INFORMATION ON WILDLAND FIRE SMOKE IMPACTING
WASHINGTON VISIT THE WASHINGTON SMOKE BLOG AT
HTTP://WASMOKE.BLOGSPOT.COM AND FOR CURRENT WASHINGTON AIR QUALITY
LEVELS, VISIT HTTPS://ENVIWA.ECOLOGY.WA.GOV/HOME/MAP. YOU MAY ALSO
CONTACT YOUR LOCAL AIR QUALITY AGENCY.
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